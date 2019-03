Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container und Raupen-Tank aufgebrochen

Werdohl (ots)

An einer Baustelle an der Ütterlingser Straße wurde im Tatzeitraum vom 18.03. zum 19.03.2019 u.a. ein Container aufgebrochen und an einer Raupe wurde Diesel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

