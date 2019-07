Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht der PI Zweibrücken vom 21.07.2019 Diebe im Sportheim - SV Wiesbach

Wiesbach (ots)

Während eines Freundschaftsspieles zwischen dem SV Wiesbach und der SpVgg Waldfischbach/Burgalben II kam es am Samstag, 20.07.19, zw. 18:00 Uhr und 19:45 Uhr zu einem Diebstahl aus den Umkleidekabinen beider Mannschaften. Die Unbekannten Täter drangen in die Kabinen beider Mannschaften ein und durchsuchten die Taschen nach Bargeld. Weiterhin wurden auch zwei Autoschlüssel aus den Taschen entommen, um in den Pkw nach Bargeld zu suchen. Die Schlüssel wurden später auf dem Parkplatz durch eine Zeuginaufgefunden und an die Eigentümer zurückgegeben. Insgesamt wurde Bargeld im Wert von 525 EUR entwendet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Zweibrücken Tel.

06332/976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell