Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann angegangen und verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 24-Jähriger ist am Sonntag (22.09.2019) auf dem Nachhauseweg im Veielbrunnenweg aus einer Gruppe von vermutlich vier Männern angegriffen und leicht verletzt worden. Der Mann ging gegen 00.05 Uhr auf dem Gehweg, als ihm die Gruppe entgegenkam. Plötzlich verspürte er einen Schlag am Hals, die Personen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung Erst zu Hause angekommen, stellte er eine blutende Verletzung im Bereich des Halses fest und verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde dem Opfer eine Stichverletzung zugefügt, der Mann musst in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Männer sollen 20 - 30 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein, eine nähere Beschreibung ist nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

