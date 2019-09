Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag (20.09.2019) auf der Kreuzung Pragstraße/Löwentorstraße ereignet hat und bei dem beide Beteiligten bei Grünlicht gefahren sein wollen. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Peugeot Boxer fuhr gegen 15.00 Uhr von der Löwentorstraße kommend über die Kreuzung in Richtung Nordbahnhofstraße. Er kollidierte mit dem Opel Astra eines 43-Jährigen, der die Pragstraße abwärts Richtung Rosensteinbrücke fuhr. Der 43-Jährige erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

