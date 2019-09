Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (20.09.2019) zwischen 14.30 Uhr und 16.40 Uhr in eine Wohnung in der Blumenstraße eingebrochen. Aus der Wohnung wurden eine Handtasche und über 1.000 Euro Bargeld gestohlen. Im gleichen Gebäude wurde vermutlich durch die gleichen Täter versucht eine zweite Wohnung aufzubrechen. Einer Zeugin waren zur Tatzeit im Treppenhaus zwei Frauen und ein Mann aufgefallen, die offenbar nicht ins Haus gehören. Die beiden Frauen waren zirka 30 Jahre alt, hatten lange schwarze Haare und einen südländischen Teint. Sie waren beide dunkel gekleidet. Der Mann war zirka 18 Jahre alt, hatte ebenfalls einen südländischen Teint und trug eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

