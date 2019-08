Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Sundern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es In der Flamke zu einem schweren Verkehrsunfall (wir berichteten). Im Zuge der Berichterstattung meldeten sich Zeugen, welche kurz zuvor den am Unfall beteiligten Audi gesehen hatten. Nach Aussagen dieser Zeugen musste unter anderem ein schwarzer SUV ebenfalls dem Audi ausweichen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr. Die Polizei sucht weitere Zeugen die Angaben um das Geschehen rund um den Unfall machen können. Wer hat den Audi kurz vor dem Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen SUV machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

