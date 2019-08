Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind fällt von Trecker

Winterberg (ots)

In der Dechant-Dobbener-Straße fiel am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr ein 5-jähriger Junge aus Winterberg von einem fahrenden Trecker. Den Trecker fuhr der 35-jährige Vater des Jungen. Der Junge saß als Mitfahrer auf einem Sitz, welcher auf dem Radkasten befestigt ist. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Junge wurde durch den Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

