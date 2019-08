Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall im Nehdener Weg

Brilon (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Brilon war am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr mit seinem Wagen von Brilon in Richtung Nehden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr in den Straßengraben. Hierbei verletzte er sich schwer. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

