Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Untersuchungshaft

Winterberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 05.15 Uhr drangen ein 23-jähriger Mann aus Winterberg, ein 23-jähriger Mann aus Grevenbroich und ein 22-jähriger Mann aus Winterberg in die Wohnung eines pflegebedürftigen 69-Jährigen aus Winterberg ein. Die Wohnung befindet sich in der Straße Am Steinacker. Kurz zuvor hatten die drei Männer den Wohnungsschlüssel aus der Wohnung des 63-Jährigen Vermieters gestohlen, welcher ebenfalls im Haus lebt. Nachdem die Männer in die Wohnung des 69-Jährigen eingedrungen sind, schubsten sie den Mann mehrfach, bedrohten ihn mit einer Softairpistole und sprühten ihm Haarspray ins Gesicht. Sie forderten Bargeld und andere Wertsachen von dem Mann. Die alarmierten Streifenbeamten konnten die Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit festnehmen. Gegen die drei Männer wurde Haftbefehl erlassen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommen die Männer für mehrere Einbrüche im Raum Niedersfeld und Grönebach in Frage.

