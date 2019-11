Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: handgreifliche Auseinandersetzung; Erdmannhausen: Zeugen nach Unfall in der Riedstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Kirchheim am Neckar: handgreifliche Auseinandersetzung

Mehrere Männer gerieten am Dienstagabend in einer Wohnung in der Besigheimer Straße in Kirchheim am Neckar aus noch unbekannter Ursache in einen Streit, der schließlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte. Gegen 19.30 Uhr saßen ein 19-Jähriger und ein 25 Jahre alter Mann gemeinsam in der Küche und sprachen wohl dem Alkohol zu. Im weiteren Verlauf gesellte sich ein 28 Jahre alter Mann, der möglicherweise bereits alkoholisiert war, zu ihnen. Zunächst tranken sie gemeinsam weiter, wobei jedoch ein Streit ausbrach. Die beiden Jüngeren verwiesen, vermutlich um eine Eskalation zu verhindern, den 28-Jährigen der Wohnung. Doch dieser kehrte im weiteren Verlauf mit zwei 30 und 34 Jahre alten Bekannten zurück. Die drei 28-, 30- und 34-jährigen Männern seien nun auf die Personen losgegangen, die sich in der Wohnung aufhielten. Mehrere Anwohner bemerkten die Schlägerei und alarmierten die Polizei. Als die Beamten vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen eintrafen, hatten sich die drei Tatverdächtigen bereits aus dem Staub gemacht. Vor Ort befanden sich jedoch mehrere Personen, die sich während der Tat vermutlich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatten. Der BMW eines dieser Zeugen war mutmaßlich durch die drei 28-, 30- und 34- Jahre alten Männer beschädigt worden. Eine Seiten- sowie die Frontscheibe waren zertrümmert worden. Der 25-Jährige, der eine leichte Verletzung erlitten hatte, wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die drei geflüchteten Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgefallen seien. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die drei Männer dort antreffen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Erdmannhausen: Zeuge nach Unfall in der Riedstraße gesucht

Am Dienstag ereignete sich gegen 12.25 Uhr in der Riedstraße in Erdmannhausen ein Unfall, bei dem ein 42 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann ging auf dem Gehweg der Riedstraße von der Landesstraße 1124 kommend entlang. Es befindet sich lediglich in eine Richtung ein Gehweg, so dass der Fußgänger dem in Richtung der L 1124 fahrenden Verkehr entgegen ging. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der mutmaßlich in einem blauen VW Passat saß, kam dem 42-Jährigen schließlich entgegen. Eventuell fuhr dieser relativ weit rechts, so der rechte Außenspiegel des PKW den rechten Arm des Fußgängers touchierte. Hinter dem PKW soll sich ein weißer Kastenwagen befunden haben, dessen Fahrer noch versuchte, den Unbekannten durch Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen. Doch schließlich fuhren beide, Zeuge wie Unbekannter, davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet nun insbesondere den Fahrer des Kastenwagens sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell