Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung

57537 Wissen, Walzwerkstr. (ots)

Am Sa., 19.10.2019, in der Zeit von 00:05 bis 02:00 Uhr, beschädigten zunächst unbekannte Täter den Zeitungskasten des Siegerländer Wochenanzeigers in der Walzwerkstraße. In dem Zeitungskasten wurden Böller entzündet und zur Explosion gebracht. Durch die Wucht der Detonation wurde dieser völlig zerstört. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf zwei Tatverdächtige (20 und 30 Jahre) in Tatortnähe festgestellt werden.

