Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bild-Infos

Download

57537 Wissen, L 278, Höhe Niederstenhof (ots)

Am Sa., 19.10.2019, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat Alhambra, die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Ford Focus in entgegengesetzter Richtung. In einer leichten Rechtskurve kam der 50-Jährige auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linksseitige Schutzplanke. Der 53-jährige Focus-Fahrer versuchte dem Pkw Seat nach links auszuweichen, wurde allerdings von dem zurückschleudernden Fahrzeug getroffen. Beide Fahrzeugführer erlitten durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen. Der Pkw Seat wurde total beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen und der Schutzplanke ein Schaden von ca. 11500,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell