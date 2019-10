Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieb bricht in parkende LKW ein und wird auf frischer Tat ertappt

Willroth (ots)

Ein aufmerksamer Jogger bemerkte am 19.10.2019 gegen 15:10 Uhr eine verdächtige Person im Industriegebiet Willroth. Augenscheinlich versuchte die Person einen geparkten Firmen-LKW aufzubrechen. Der Zeuge lieh sich bei einem Verkehrsteilnehmer ein Mobiltelefon und informierte die PI Straßenhaus. Die unmittelbar entsandte Streife konnten einen 24-jährigen Mann in flagranti festnehmen. Der ertappte Dieb räumte ein, dass er aus Geldnot zwei LKW aufbrechen wollte. Des Weiteren wurden in seinem PKW eine Vielzahl an Werkzeugen aus Diebeszügen im Bundesgebiet festgestellt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sollte die Person nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz auf freien Fuß gesetzt werden, entschloss sich jedoch in den Räumlichkeiten der PI Straßenhaus zu randalieren. Deswegen wurde der Beschuldigte in polizeilichen Gewahrsam genommen und im Nachgang einer Klinik zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell