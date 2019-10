Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Hund und drei beschädigten Pkws

Eichelhardt (ots)

Am Freitag, 18.10.2019 gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die B256 aus Richtung Eichelhardt kommend in Richtung Mammelzen, als ihm der nicht angeleinte Hund eines Spaziergängers vor das Auto lief. Der Hund wurde vom Pkw erfasst und auf die Gegenfahrbahn gegen den Pkw einer 22-Jährigen geschleudert. Am Pkw des 22-Jährigen entstand Sachschaden (ca. 2000 EUR), der Pkw der 22-Jährigen wurde nicht beschädigt und der Hund kam mit Prellungen, Schürfwunden und dem Schrecken davon. Hinter der bremsenden 22-jährigen Pkw-Fahrerin fuhren jedoch noch weitere Fahrzeuge. Ein 49-Jähriger erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den Pkw eines 52-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf der B256 zwischen Eichelhardt und Mammelzen fast eine Stunde lang nur einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-9460



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell