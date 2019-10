Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Ein 87-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Kölner Straße einen Verkehrsunfall und beabsichtigte sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Aufmerksame Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und die Flucht verhindert. Der 87-Jährige war beim rückwärts Ausparken zweimal mit einem in der gegenüberliegenden Parktasche stehenden Pkw kollidiert. Anschließend fuhr er in Richtung Ausfahrt des Parkplatzes um diesen zu verlassen. Einer der Zeugen lief hinter dem Verursacher her und stoppte diesen. Der Senior habe sofort gewusst, warum er angehalten wurde. Nach seiner Einschätzung sei aber kein Schaden an dem anderen Auto entstanden. Dies habe er im Rückspiegel gesehen. Eine Fehleinschätzung. Die aufnehmenden Beamten schätzen den Sachschaden auf ca. 1.000 Euro. Gegen den 87-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

