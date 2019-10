Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Mudersbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Fassade eines Wohnhauses in der Kölner Straße erheblich beschädigt. Bislang unbekannte Täter spritzten eine schwarze Flüssigkeit auf die Fassade. Es könnte sich um Ölfarbe oder Unterbodenschutz handeln. Der Sachschaden wird einige tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 oder der Polizeibezirksdienst in Mudersbach unter 02745/8130 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell