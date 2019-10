Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied-Marktstraße: Brennendes Heu in der Innenstadt

Neuwied (ots)

Am Samstag, dem 19.10.19 gegen 02 Uhr morgens verbrachten unbekannte Täter einen Heuballen in die Marktstraße Neuwied und breiteten das Heu am rechten Fahrbahnrand aus. Von dort aus zogen sie eine Spur mit Heu über die Fahrbahn zu den am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Eine Zeugin sah an der Örtlichkeit zwei männliche Personen mit schwarzen Kapuzenpullovern, die durch die Schlosspassage flüchteten, nachdem sie das Heu in angezündet hatten. Offenbar wollten diese die geparkten Fahrzeuge in Brand setzen. Das brennende Heu konnte von der verständigten Polizei gelöscht werden. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen der Polizei Neuwied zu melden: 02631 - 878-0.

Rückfragen und Zeugenhinweise bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pi.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell