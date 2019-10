Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden; Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, Marktstr. 19 (ots)

Am Fr., 18.10.2019, gegen 10:50 Uhr, rangierte ein 59-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw Mercedes in der Marktstr. Hierbei touchierte er mit der Fahrzeugaufbau ein Gebäude-Vordach. An diesem entstand geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den 59-Jährigen Fahrer sowie gegen den Halter des Lkw wurde ein Strafverfahren wegen des Führens bzw. Dulden des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

