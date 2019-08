Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Schutterwald - Aufeinander geschoben

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugführern, zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro ereignete sich am Sonntagvormittag auf der L98. Die Fahrerin eines BMW war gegen 11:10 Uhr in Richtung Hohnhurst unterwegs und mussten abbremsen, weil ihr Vordermann beabsichtigte links abzubiegen. Während zwei nachfolgende BMW- und Peugeot-Lenker dies rechtzeitig erkannten und ihre Fahrzeuge ebenfalls stoppen konnten, fuhr die Lenkerin eines Fiat auf. Durch den Aufprall wurden alle vier Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und eine Mitfahrerin im Mercedes wurden leicht verletzt und zur Behandlung in die Klinik nach Offenburg gebracht. Drei der Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell