Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Eingestiegen

Kehl, Neumühl (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Straße `Am Gießelbach`, wie am Sonntagabend festgestellt werden konnte. Hierbei durchwühlten sie die Habseligkeiten der Anwohner. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschadens kann noch nicht beziffert werden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell