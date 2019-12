Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Automatenknacker auf frischer Tat gestellt

Hamm-Rhynern (ots)

Dank eines umsichtigen Zeugen konnten am Samstag, 14.12.2019, um 2.40 Uhr, zwei junge Männer beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten an der Menzelstraße gestellt werden. Als die beiden 18-Jährigen versuchten den Automaten aufzubrechen, bemerkte ein Anwohner aufgrund der Geräusche die Tat. Der Mann meldete der Polizei den Aufbruch und beobachtet die Täter weiter. So konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Automatenknacker zunächst noch am Tatort und in der unmittelbaren Umgebung stellen und anschließend zur Polizeiwache bringen. Nachdem die Identität der beiden Männer festgestellt war, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. (hp)

