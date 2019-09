Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Krankenfahrstuhlfahrer verursacht Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagabend, 24.09.2019, gegen 19.00 Uhr, wurde die Nienburger Polizei informiert, dass es in der Leinstraße zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Linienbus gekommen sei. Nach ersten Ermittlungen war ein 57-jähriger Nienburger noch nicht ganz sicher in der Bedienung der Steuerung seines neuen Krankenfahrstuhls und gegen einen in der Bushaltestelle "Citytreff" stehenden Linienbus geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Da bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des motorisierten Krankenfahrstuhlfahrers festgestellt wurde, ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholwertes an. Verletzt wurde niemand.

