POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Einbrecher steigen am Tag ein.

Lippe (ots)

Am Mittwoch kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in Hiddesen. Zwischen 9 und 19 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus im Magnolienweg ein und stahlen mehrere Uhren im Wert von über 5000 Euro. In der Theodor-Heuss-Straße verschafften Einbrecher sich zwischen etwa 14 und 19 Uhr Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchten sie. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

