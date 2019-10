Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Hyundai überschlägt sich; Sindelfingen: Passantin auf Zebrastreifen gefährdet und Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Hyundai überschlägt sich

Eine 18-jährige Fahrerin eines Hyundai und ihre ebenfalls 18 Jahre alte Beifahrerin waren am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Landesstraße 1185 von Schönaich nach Waldenbuch unterwegs. Die 18-Jährige kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen der Speidelsmühle und der Kläranlage Schönaich nach links von der Fahrbahn ab und rammte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Der Hyundai überschlug sich in der Folge. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Sindelfingen: Passantin auf Zebrastreifen gefährdet - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr wollte eine 33-jährige Passantin in Sindelfingen die Ziegelstraße auf Höhe des Marktplatzes überqueren und nutzte hierzu einen Zebrastreifen. Als sie ihr Fahrrad bereits fast in die Mitte geschoben hatte, fuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker heran. Doch anstatt anzuhalten, fuhr der Unbekannte, der vermutlich eine grauen Mercedes lenkte, über den Zebrastreifen an der Frau vorbei. Obwohl er ihr Fahrrad gestreift haben soll, setzte der PKW-Lenker seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese sich unter Tel. 07031/697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr einen VW auf einen Parkplatz in der Marienstraße in Sindelfingen beschädigt. Der Unbekannte touchierte die linke Fahrzeugseite des VW. Ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienstliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

