Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbrecher versucht Schiebetüren einzuwerfen und Fahrzeugbrand; Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach nach Motorradunfal auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Einbrecher versucht Schiebetüren einzuwerfen

In der Nacht zum Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Holzgrundstraße in Kornwestheim die Scheiben einer elektrischen Schiebetür eines Drogeriemarkts mit zwei großen Steinen einzuwerfen. Als ihm dies nicht gelang, versuchte er die bereits geborstenen Türen aufzudrücken. Vermutlich löste er im weiteren Verlauf einen Bewegungsmelder aus, was dazu führte, dass er wohl flüchtete. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154/1313-0 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Kornwestheim: Fahrzeugbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache fing am Mittwoch gegen 23:35 Uhr ein VW in Kornwestheim in der Stammheimer Straße an zu brennen. Die eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Ausbrennen des Fahrzeuges zwar verhindern, es entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-00 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Motorradunfall auf der B27

Am Mittwoch kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem 41-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war. Auf Höhe des von der Bundesautobahn 81 übergeleiteten Brückenabschnitts fuhr er zwischen den beiden Fahrspuren der B 27, da zu dieser Zeit stockender Verkehr herrschte. Als ein bislang unbekannter PKW von der linken auf die rechte Fahrbahn wechselte, musste der Honda-Fahrer stark abbremsen und stürzte in der Folge. Er erlitt schwere Verletzungen. Das Motorrad prallte gegen die Leitplanke und Fahrzeugteile flogen umher. Hierdurch wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Der 41-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere der Fahrer des PKW, welcher die Spur wechselte, wird gesucht und gebeten sich unter Tel. 07141/18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

