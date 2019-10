Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Denkendorf: 42-Jährige in psychischem Ausnahmezustand geht auf Mann los

Ludwigsburg (ots)

Mit einer 42-Jährigen, die mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand und in diesem Zuge aggressiv wurde, bekamen es Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg am Donnerstag gegen 04.30 Uhr zu tun. Zunächst war eine Streitigkeit zwischen der 42-Jährigen und einem Mann auf der Tank-und Rastanlage Denkendorf gemeldet worden. Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation zwischen der Frau und ihrem 65 Jahre alten Ehemann wieder beruhigt. Allerdings hatte der Mann eine Verletzung im Gesicht. Während die Polizisten versuchten in Erfahrung zu bringen, was passiert war, veränderte sich der Gemütszustand der 42-Jährigen erneut und sie reagierte deutlich aggressiv ihrem Mann wie auch den Polizisten gegenüber. Im Zuge dessen wurden der Rettungsdienst und eine weitere Polizeistreife angefordert. Der verletzte 65-Jährige wurde durch den Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Frau sollte aufgrund ihrer psychischen Auffälligkeiten in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich, indem sie sich an einen Zaun klammerte. Im weiteren Verlauf musste die 42-Jährige zu Boden gebracht werden, worauf sie begann, unkontrolliert um sich zu treten. Dies führte dazu, dass ihr Fußfesseln angelegt wurden, allerdings trat sie trotzdem weiterhin nach den Beamten. Auch die Handschießen konnte nur unter massiver Gegenwehr angelegt werden. Anschließend wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo sie erneut nach den Polizisten trat und sich zu Boden fallen ließ, wobei sie eine Polizistin mitriss. Im Anschluss wurde die 42-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ein Beamter erlitt durch die Tritte leichte Verletzungen.

