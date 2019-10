Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: AUto beschädigt und Kennzeichen gestohlen; Ludwigsburg: Zeugen zu dreistem Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Hemmingen: Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Zwischen Freitag 17:15 Uhr und Mittwoch 8:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen VW. Das Fahrzeug war in Hemmingen in der Schloßhaldenstraße abgestellt. Der VW wurde rundum beschädigt. Der Täter schlug beide Seitenspiegel ab, knickte die Antenne um, schlug die Heckscheibe sowie die Rückleuchten ein, riss den Türgriff der Beifahrertür ab, hebelte die Tankklappe auf und stahl den Tankdeckel. Darüber hinaus wurde eine Felge beschädigt und das VW-Emblem aus dem Kofferraumdeckel heraus gebrochen. Zu guter Letzt ließ der Unbekannte das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs mitgehen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Hemmingen bittet Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich unter Tel. 07150/2092-0 zu melden.

Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen zu dreistem Diebstahl gesucht

Am Mittwoch kam es gegen 10:35 Uhr in Eglosheim in der Heinkelstraße zu einem dreisten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter sprach einen 73-Jährigen an und fragt diesen, ob er ihm Geld wechseln könne. Als der 73-Jährige seinen Geldbeutel hervorholte, entnahm der Täter die enthaltenen Geldscheine und lief davon. Der 73-Jährige und eine Zeugin konnten den Tatverdächtigen jedoch stellen und diesem das Bargeld, das er in seine Jackentasche gesteckt hatte, wieder abnehmen. Daraufhin flüchtete der Täter. Er wurde im weiteren Verlauf von einem silbernen PKW mit vermutlich osteuropäischem Kennzeichen aufgenommen. Der unbekannte Täter wird als dick, circa 165 cm groß und zwischen 60 und 65 Jahren alt beschrieben. Er soll eine schwarze Stoffjacke getragen haben. Der Polizeiposten Eglosheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07141/22150-0 zu melden.

