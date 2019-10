Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit Pedelec; Freiber am Neckar: Frontalkollision mit LKW

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Poppenweiler: Verkehrsunfall mit Pedelec

Am Dienstag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pedelec in Poppenweiler die Hochberger Straße aus der Ortsmitte kommend entlang. Um auf der Hochberger Straße zu bleiben, wollte der Radler im Kreuzungsbereich mit der Straße "Alte Steige" und der Frauenhoferstraße nach links abbiegen. Zeitgleich kam ihm ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Kastenwagens entgegen, der die Frauenhoferstraße in Richtung Hochberger Straße befuhr. Vermutlich da der Pedelec-Fahrer sehr zügig unterwegs war und aufgrund dessen wohl nicht mehr rechtzeitig hätte anhalten können, schnitt er die Kurve, um eine Kollision mit dem LKW zu vermeiden. Im weiteren Verlauf verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen den Bordstein. Anschließend stürzte er gegen die Leitplanke. Der Fahrer des schwarzen Kastenwagens setzte seine Fahrt indes fort. Der Pedelec-Lenker, der leichte Verletzungen erlitt, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Fahrrad blieb gering. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden.

Freiberg am Neckar: Frontalkollision mit LKW

Am Dienstag kam es gegen 17:30 Uhr in Freiberg am Neckar in der Stuttgarter Straße zur Kollision eines PKW mit einem entgegenkommenden LKW. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Stuttgarter Straße in Richtung der Ortsmitte. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW eines 33-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 13.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

