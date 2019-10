Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: räuberischer Diebstahl am Busbahnhof; Bondorf: Unfall auf der B 28 kurz vor der Autobahnschlusstelle Rottenburg a.N.

Herrenberg: räuberischer Diebstahl am Busbahnhof

Am Dienstagabend kam es am Busbahnhof in der Kalkofenstraße in Herrenberg zu einem räuberischen Diebstahl durch zwei noch unbekannte Täter, denen zwei 18 und 19 Jahre alte Männer zum Opfer fielen. Die beiden 18- und 19-Jährigen standen gegen 21.35 Uhr im Bereich der Haltestelle in Richtung Nagold und warteten, als sie von den zwei unbekannten Männern angesprochen wurden. Diese erkundigten sich, ob die späteren Opfer einen Geldschein wechseln könnten, was jedoch verneint wurde. Zunächst entfernten sich die Täter. Sie kamen allerdings wenige Minuten darauf zurück und stellten erneut dieselbe Frage. Als der 18-Jährige hierauf seinen Geldbeutel hervor holte, um den Männern zu zeigen, dass er nicht wechseln könne, griff einer der Unbekannten in das Portemonnaie und zog das enthaltene Scheingeld heraus. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung und Drohungen seitens der Täter, flüchteten diese in Richtung einer Schule. Der 18-Jährige und sein ein Jahr älterer Begleiter nahmen die Verfolgung auf. Als sie die Diebe eingeholt hatten, stellten sie sie erneut zur Rede und forderten das Bargeld zurück. Von insgesamt 75 Euro, die die Täter erbeutet hatten, gaben sie dem 18-Jährigen leidglich 5 Euro zurück. Als hierauf erneut ein Streit ausbrach, wurden die Täter aggressiver. Einer der beiden bedrohte den 19-Jährigen schließlich und schlug ihm gegen die Brust. Anschließend machten sich die beiden Täter aus dem Staub. Die Unbekannten wurden folgendermaßen beschrieben: beide sollen zwischen 18 und 20 Jahren alt sein und wurden als südländische Typen beschrieben, die Deutsch mit Akzent sprachen. Während einer etwa 170 cm groß ist, wurde sein Komplize als circa 180 cm groß beschrieben. Der kleinere Mann, der eher korpulent ist, trug seine Haare zu einem Zopf zusammengebunden und hatte ein Kopftuch auf. Er hatte ein braunes Hemd und eine schwarze Weste an. Die größere Person ist schlank und war mit einem Pullover mit Reißverschluss und einer grauen Jacke bekleidet. Er hatte eine Dose Limonade in der Hand. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031/13-00, zu melden.

Bondorf: Unfall auf der B 28 kurz vor der Autobahnschlussstelle Rottenburg a. N.

Nach einem Unfall am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 28 auf Höhe des Bondorfer Gewerbegebiets "Am Römerfeld" sucht das Polizeirevier Herrenberg noch Zeugen. Ein 25 Jahre alter Ford-Fahrer und ein 68-jähriger Mann, der ebenfalls einen Ford lenkte, befuhren nebeneinander die zweispurige B 28 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Rottenburg am Neckar. Aus noch unbekannter Ursache kam es im weiteren Verlauf zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/2708-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

