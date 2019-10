Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8/Denkendorf: Verschaltet - Auffahrunfall; A8/Köngen: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Ludwigsburg (ots)

A8/Denkendorf: Verschaltet - Auffahrunfall

Der Schaltfehler einer 44-jährigen Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag gegen 15:25 Uhr auf der A8 im Baustellenbereich zwischen Esslingen und Wendlingen zu einem Auffahrunfall geführt. Sie fuhr auf dem linken der drei verengten Fahrstreifen und durch das Verschalten wurde ihr Honda schlagartig langsamer. Eine nachfolgende 39-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem BMW auf den Honda auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

A8/Köngen: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 7.500 Euro Sachschaden forderte am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall an Anschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung München. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Skoda auf die Autobahn auffahren und fuhr dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Skoda einer 31-jährigen Frau auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell