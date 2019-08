Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte legen Container in Brand und verunstalten Wohnhäuser mit Graffiti - Velbert - 1908124

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (23. August 2019) kam es an der Von-Humboldt-Straße in Velbert-Birth gleich zu mehreren Sachbeschädigungen: Gegen 03:00 Uhr setzten bislang noch unbekannte Täter einen Papiercontainer in Höhe der Hausnummer 30 in Brand. Die Berufsfeuerwehr Velbert traf, nebst Polizei, zeitnah ein und löschte den Brand. Eine Ausweitung konnte verhindert werden, der Papiercontainer brannte dennoch vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gleichzeitig machten Passanten aufmerksam auf diverse Farbschmierereien an den angrenzenden Mehrfamilienhäusern. Hier besprühten ebenfalls bislang noch Unbekannte in derselben Nacht Eingangstüren, Fenster sowie Klingeltableaus mit weißer Sprühfarbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.400 Euro.

Ob die Brandlegungen und die Graffiti-Beschmutzungen in einem direkten Zusammenhang stehen ist bisher noch nicht geklärt.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell