POL-ME: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt -Ratingen- 1908123

Am Donnerstag, dem 22.08.2019 um 17:45 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Ratinger mit seinem Citroen C5 die Straße Rehhecke. An der Einmündung Krummenweger Straße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten 81-jährigen Ratinger, der mit seinem Pedelec den Radweg der Krummenweger Straße in Richtung Am Krummenweg befuhr. Der 81-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Rehhecke für ca. eine Stunde gesperrt.

