Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl; Sindelfingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Dienstagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 16.45 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße in Holzgerlingen. Um in die Wohnung zu gelangen, drückten die Unbekannten die Wohnungstür gewaltsam auf und beschädigten das Schloss hierdurch. Anschließend verließen die Täter die Wohnung wieder, vermutlich ohne diese durchsucht oder etwas erbeutet zu haben. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Kompletträder gestohlen

Zwischen Montag 19.00 Uhr und Dienstag 14.45 Uhr trieb ein noch unbekannter Dieb im Mäuerlesweg in Maichingen sein Unwesen. Der Unbekannte stahl vier Kompletträder, welche sich auf einem Stellplatz einer abgeschlossenen Sammelgarage befanden. Zuvor hatte er sich auf noch unbekannte Weise Zutritt in die Garage verschafft. Bei den Felgen der Räder handelt es sich um originale Mercedes-Felgen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell