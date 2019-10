Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mercedes zerkratzt; Weil im Schönbuch: Geldbeutel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Mercedes zerkratzt

Am Dienstag verübte ein noch unbekannter Täter zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr eine Sachbeschädigung in der Nüßstraße in Sindelfingen. Der Unbekannte zerkratzte einen Mercedes, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis stand, und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Weil im Schönbuch: Geldbeutel gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Schönaich gegen einen bislang unbekannten Täter, der am Mittwoch gegen 10.00 Uhr im Traude-Hübner-Hecker-Weg in Weil im Schönbuch zuschlug. Eine 83 Jahre alte Passantin, die mit einem Fahrrad unterwegs war, stoppte in diesem Weg im Bereich einer Parkbank. Auf dem Fahrrad befand sich ein Einkaufskorb, in dem der Geldbeutel lag. Nachdem sich die 83-Jährige mit am Wegesrand wachsenden Pflanzen beschäftigt hatte, ging sie zu ihrem Fahrrad zurück. In diesem Moment kam ihr ein unbekannter Mann entgegen, der in Richtung Kastanienweg lief. Dann entdeckte die Seniorin, dass sich der Geldbeutel nicht mehr im Einkaufskorb befand. Vermutlich wurde er entwendete. Bei dem unbekannten Mann könnte es sich um einen Tatverdächtigen handeln. Er soll etwa 20 Jahre alt und 170 cm groß sein und trug eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Daunenjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031/67700-0, entgegen.

