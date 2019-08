Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht nahe Stadion: Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer an einem hochwertigen Fahrzeug einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Aufgrund einer Feierlichkeit am Stadion im Nordpark dürfte der Bereich stark frequentiert gewesen sein.

Ein Mönchengladbacher hatte seinen schwarzen Jaguar F-Pace am vergangenen Sonntag um 7.45 Uhr im äußeren Bereich des Parkplatzes P1, parallel zu den dortigen Trainingsplätzen abgestellt. Der Unfall ereignete sich vermutlich im anschließenden Zeitraum bis 10 Uhr.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein größeres Fahrzeug (Transporter o.ä.) rückwärts gegen den Jaguar fuhr. Hierbei verursachte er Beschädigungen im gesamten Frontbereich des Jaguar, der durch den Unfall ebenfalls verschoben wurde.

Aufgrund der Feierlichkeiten zur Saisoneröffnung ist davon auszugehen, dass dort neben den Besuchern ein hoch frequentierter An- und Ablieferungsverkehr stattgefunden hat.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht und / oder einem entsprechend beschädigten Transporter machen? Jegliche Hinweise, die sachdienlich sein könnten, bitte an die Rufnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell