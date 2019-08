Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Samstag drang ein Unbekannter gegen 06:00 Uhr durch die Terrassentüre in eine Erdgeschosswohnung auf der Weststraße ein.

Als der Wohnungsinhaber, durch die Geräusche geweckt, aufstand und schemenhaft einen Einbrecher mit Taschenlampe bemerkte, ergriff dieser sofort die Flucht und lief in unbekannte Richtung davon

Zuvor hatte der Einbrecher aber bereits Bargeld, Debitkarten und ein Mobiltelefon an sich genommen.

Am frühen Sonntag drang ein Unbekannter zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr in eine Wohnung auf der Brunnenstraße ein.

Hierzu schob er die Rolllade hoch und öffnete das defekte Fenster, durch welches er anschließend in die Wohnung einsteigen konnte.

Aus der Wohnung wurde nach jetzigen Erkenntnissen ein Mobiltelefon gestohlen.

Am Sonntagmittag wurde von Bewohnern eines Einfamilienhauses Am Hockstein festgestellt, dass ein Unbekannter offensichtlich versucht hatte, in das Haus einzubrechen, da Hebelspuren an einem Fenster festgestellt wurden.

Hier blieb es aber beim Versuch, da das Fenster nicht aufgehebelt wurde.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über gemachte Beobachtungen, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell