Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mann entblößt sich vor 38-Jähriger

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr trat ein noch unbekannter Mann auf einem Waldweg im Bereich des Naturfreundehauses "Am Schönbuch" parallel der Hildrizhauser Straße in Herrenberg auf. Der noch unbekannte Mann entblößte sich vor einer 38-jährigen Joggerin. Die Frau trat dem Mann hierauf entschieden entgegen und forderte ihn auf wegzugehen. Als sie ihren Weg hierauf fortsetzte, folgte er ihr und ließ seine Hose ein weiteres Mal herunter. Die Joggerin begab sich hierauf zur Hildrizhauser Straße und hielt einen Verkehrsteilnehmer an, der sie zurück zu ihrem Fahrzeug brachte. Anschließend alarmierte sie die Polizei. Der Unbekannte dürfte zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 185 cm groß sein. Er hat einen dunklen Teint, ist schlank und hat sehr kurzes, dunkles Haar. Der Mann war mit einer weißen, knielangen Sporthose und einem T-Shirt bekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

