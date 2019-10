Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Korrektur Uhrzeit - Kradfahrer stürzt - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 11:30 Uhr, fuhr ein Streifenwagen der Polizei bei einer Einsatzfahrt (Sonder- und Wegerechte / Blaulicht mit Horn) auf dem Dordrechtring in Richtung Osten. Die Kreuzung musste bei roter Ampel überquert werden. Der Streifenwagen wurde bis zum Stillstand vor der Kreuzung abgebremst. Ein 27-Jähriger Autofahrer aus Rotenburg fuhr auf der Straße Konrad-Adenauer-Platz in Richtung Dordrechtring. Er bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab, um dem Streifenwagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Marl fuhr hinter dem 27-Jährigen und stürzte bei dem Versuch noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Er wurde leichtverletzt in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand geringer Sachschaden (200 Euro).

