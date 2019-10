Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann onaniert an Bäckerei

Recklinghausen (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen an einer Bäckerei an der Langenbochumer Straße onaniert. Er stand seit etwa 06.20 h eine halbe Stunde lang vor der Bäckerei und schaute durch die Scheibe. Dann befriedigte er sich selbst. Nachdem er fertig war, ging er in unbekannte Richtung weg. Er war etwa 28 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, trug eine Kappe, kurze Haare, eine schwarze Brille, war dunkel bekleidet und hatte eine schwarze Jacke in Lederoptik an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

