Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann belästigt Kunden und Angestellte einer Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Ein jähriger Mann, der in Dorsten wohnt, musste am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen werden, nachdem er an der Tankstelle an der Thüringer Straße Kunden und eine Angstellte belästigt hatte. Der betrunkene Mann hatte um kurz nach 04.00 h um Geld gebettelt, der Angestellten sein Glied gezeigt und ihr sexuelle Angebote gemacht. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Er wurde in die Zelle gebracht. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung.

