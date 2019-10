POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägereien am Wochenende

Polizeipräsidium Recklinghausen

Zu mehreren Schlägereien musste die Polizei am Wochenende ausrücken. An der Bahnhofstraße wurde gegen 01.45 h in der Nacht zu Samstag eine Schlägerei auf einer Vorabifete gemeldet. Vor Ort traf die Polizei einen Verletzten an, der bei einer Rangelei verletzt worden war. Zwei junge Männer waren in Streit geraten und hatten sich geschlagen. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Weiter wurden noch vereinzelte mutmaßliche Diebstähle gemeldet und angezeigt. Um kurz nach drei Uhr wurden die Beamten in eine Kneipe an der Lange Straße gerufen. Ein 47-jähriger Gast war mit anderen in Streit geraten und soll geschlagen und getreten worden sein. Dann habe man ihn aus der Gaststätte gezerrt. Der Verletzte soll daraufhin nach Hause gegangen sein, um einen Hammer zu holen. Damit soll er zur Gaststätte zurückgekehrt sein. Der Hammer wurde dem Mann abgenommen und er soll erneut Prügel bezogen haben. Der alkoholiserte 47-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen laufen. In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.45 h, mussten die Beamten zur Bochumer Straße, das sich dort mehrere Personen geprügelt haben sollen. Bei der Auseinandersetzung auf dem Gelände eines Reiterhofes wurden drei Dortmunder und ein Castrop-Rauxeler verletzt. Ein 24-jähriger Dortmunder musste im Krankenhaus versorgt werden und bleiben. Bei den Tätern soll es sich um vier Männer im Alter zwichen 17 und 25 Jahren gehandelt haben. Die Tatverdächtigen flüchteten, bevor die Polizei eintraf.

