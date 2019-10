POL-LB: Grafenau: Wildunfall und Folgeunfall auf L 1182; Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Grafenau: Wildunfall und Folgeunfall auf L 1182

Am frühen Donnerstagmorgen ereigneten gleich sich zwei Unfälle auf der Landesstraße 1182 zwischen Kappelenberg und Darmsheim in Fahrtrichtung Böblingen. Gegen 04:50 Uhr meldete ein Ford-Lenker, dass er zuvor mit einem Rehkitz kollidiert war. Dieses lief nach dem Aufprall weiter und war nicht mehr ausfindig zu machen. Die Polizei kam vor Ort und bearbeitete den Wildunfall, die Höhe des Sachschadens ist bislang noch ungeklärt. In Folge dessen staute sich der Verkehr in dieser Fahrtrichtung und mehrere Fahrzeuge standen bereits. Ein 39-jähriger Mercedes-Lenker bremste deshalb sein Fahrzeug bis nahe des Stillstandes ab. Ein zweiter 40-jähriger PKW-Lenker, erkannte vermutlich die Situation zu spät und krachte mit seinem VW in das vor ihm fahrende Fahrzeug. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen, weshalb er zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, wobei der VW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde.

Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sandgrubenstraße in Sindelfingen-Mitte ein. Die Täter versuchten zuerst im hinteren Bereich des Hauses die Terrassentür aufzuhebeln. Letztendlich schlugen die Unbekannten ein Fenster ein, über welches sie in das Haus einstiegen. Hier erbeuteten die Täter Schmuck in vierstelligem Wert, ehe sie vermutlich gestört wurden und die Flucht ergriffen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

