POL-VER: Presseinformation für den 25.12.2019

--Bereich Verden--

++Einbruch zu Weihnachten++

(Verden) Am Heiligen Abend gegen 17 Uhr ein Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Eitze ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlte der Täter das gesamte Haus. Auf der Flucht konnte der Täter noch von einer überraschten Zeugin gesehen werden, konnte jedoch letztlich unerkannt entkommen.

--Bereich Osterholz-Scharmbeck-

++Diebstahl von Autoreifen++

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagabend kam es in Scharmbeckstotel zu einem Diebstahl von vier Autoreifen mitsamt hochwertigen Felgen. Beim Abbau der Felgen wurde der Pkw, Daimler-Benz, zusätzlich massiv zerkratzt. Der Gesamtschaden am Pkw wird auf ca. 21.000,-- Euro geschätzt

++Einbrecher verjagt++

Am späten Heiligabend versuchte ein bislang unbekannter Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in Ritterhude, OT: Ihlpohl aufzuhebeln. Nachbarn entdeckten den Täter, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Eine Fahndung verlief erfolglos

++Verkehrsunfall mit Verletzten in Schwanewede++

Am Dienstag, gegen 11:50 Uhr, fuhr einen 22-jährige Bremerin mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit auf den haltenden Pkw eines 55-jährigen Bremers auf. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Blumenthaler Straße, eine Mitfahrerin wurde leichtverletzt und der Schaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



