Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 24.12.2019

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden.

Mülltonnenbrand greift über. Kirchlinteln. In der Bendingbosteler Ortsmitte kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet mutmaßlich eine Mülltonne in Brand und das Feuer griff auf einen angrenzenden Holzschuppen über. Das Feuer wurde jedoch rechtzeitig entdeckt, sodass die umgehend alarmierte Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Größere Dieselspur beschäftigt Einsatzkräfte. Verden. In der Verdener Innenstadt kam es am Vormittag des Heiligabends zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein mittlerweile ermittelter Fahrzeugführer bemerkte einen auftretenden Schaden, mutmaßlich an einer Kraftstoffleitung, an seinem Fahrzeug zunächst nicht. Dadurch gelangte im Bereich des Walls und der Lindhooper Straße bis zum Industriegebiet Verden-Ost Diesel auf die Fahrbahn. Ein Großaufgebot der Feuerwehr streute unter Zuhilfenahme von Polizei und Stadt die Spur ab. Es kam zu kurzfristigen Sperrungen verschiedener Straßenabschnitte.

Landkreis Osterholz.

Aufgebrochene Zigarettenautomaten. Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zum 24.12. wurden zwei Zigarettenautomaten angegangen und diverse Schachteln Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Der erste Aufbruch ereignete sich im Bereich Buschhausen, der zweite im Bereich Sandhausen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 04791 - 3070 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogeneinfluss. Osterholz-Scharmbeck. Am Montagabend, gegen 23.20 Uhr, überprüfte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bremerhavener Heerstraße einen 18jährigen Kreisstädter auf seinem Kleinkraftrad. Es ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmittel, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich auf ein Fahrverbot einstellen.

Schwerer Verkehrsunfall. Lilienthal. Am frühen Montagabend befuhr eine 25jährige Lilienthalerin mit ihrem Pkw Skoda die K 8 in Richtung Ortsmitte kommt auf der Moorhauser Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde schwerverletzt in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall auf der B 74. Hambergen. Am Montag, den 23.12., gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 28jähriger Hamberger die B 74 in Fahrtrichtung Bremen, als er in Höhe Windhornsweg mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier touchierte er einen entgegenkommenden Lkw eines 57jährigen aus Himmelpforten. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, der Schaden beider Fahrzeuge wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

