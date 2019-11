POL-DO: Demonstration am 2. November in der Dortmunder Innenstadt

Polizei Dortmund

Eine von einer Privatperson angemeldete Demonstration mit dem Thema "Antifa bleibt Handarbeit - Thor Steinar dicht machen!" führt am heutigen Samstag (2.11.) zwischen 12 und 17 Uhr durch die Dortmunder Innenstadt.

Die zwischen der Polizei und der Versammlungsleiterin kooperierte Aufzugstrecke beginnt am Stadtgarten und soll schließlich auf der Kampstraße enden. Dazwischen geht der Weg der von der Anmelderin erwarteten 300 Teilnehmenden über folgende Straßen: Prinzenstraße - Hansastraße - Westenhellweg - Westentor - Königswall - Platz der Deutschen Einheit - Burgwall - Kuckelke - Brüderweg - Friedhof.

Aufgrund bestehender - auch großer - Parallelveranstaltungen im Innenstadtbereich und in deren Nähe wird die Polizei fortwährend in Abwägung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit sowie der Rechte Dritter prüfen, ob vom geplanten Ablauf in wenigen Ausnahmen abgewichen werden muss.

Anwohner und Autofahrer müssen in Teilen der Dortmunder Innenstadt an diesem Samstag mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs rechnen.

