Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Werkstatthalle - Täter flüchten unerkannt mit Beute - #polsiwi

Burbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.12) drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in Burbach ein. Vermutlich in der Zeit zwischen 19:00 - 14:30 Uhr durchtrennten die Einbrecher den Zaun des Geländes in der Carl-Benz-Straße und gelangten durch Hochschieben der Rolltore in die Werkstatthalle. Dort entwendeten die "Langfinger" eine große Anzahl an Katalysatoren und eine hochwertige Hydraulikschere im Wert von circa 20.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lena Althaus

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell