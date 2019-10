Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reh läuft ins Auto

Uslar (ots)

L 551, zwischen Forsthaus Nienover und Polier (st)

12.01.19, 14.59 Uhr

Ein 50 - Jähriger Fahrzeugführer aus Bad Pyrmont befährt mit seinem Pkw die L 551 vom Forsthaus Nienover kommend in Richtung Polier. Kurz hinter dem Forsthaus läuft dem Unfallbeteiligten plötzlich ein Reh gegen die linke Fahrzeugseite und flüchtet in den angrenzenden Wald. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Das Reh kann trotz Absuche des örtlich zuständigen Jagdberechtigten nicht aufgefunden werden.

