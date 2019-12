Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet - Zeugenaufruf - #polsiwi

Kreuztal (Fellinghausen) (ots)

Am Donnerstag (05.12.2019) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kreuztal. In der Zeit zwischen 17:00 - 19:20 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus in der Erzebachstraße. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

