Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geschwindigkeitsmessung - Polizei zieht Raser aus dem Verkehr - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Wilden) (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019 führte der Verkehrsdienst eine Geschwindigkeitsmessung in Wilnsdorf durch. Auf der Freier-Grunder-Straße in Wilden waren von 209 Fahrzeugen, die dort vorbeifuhren, 12 zu schnell. Den Vogel schoss ein "Nachwuchsrennfahrer" mit seinem BMW ab: Bei erlaubten 50 km/h fuhr er mit 107 km/h in den Blitzer. Den 18-Jährigen erwartet laut Bußgeldkatalog in der Regel ein Bußgeld von 280,- Euro, 2 Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lena Althaus

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell