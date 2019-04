Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Mehrere Trunkenheitsfahrten im Kreis Segeberg

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Segeberg gleich zu mehreren Trunkenheitsfahrten gekommen.

Den Anfang machte am Freitagmorgen ein 41-jähriger Pole in Bad Segeberg. Dieser befuhr um 05:59 Uhr mit seinem Auto die Autobahn 20 von Lübeck kommend in Richtung Bad Segeberg. Nachdem er einem Zeugen aufgrund seiner Fahrweise, fahren in "Schlangenlinien", häufiges Bremsen ohne ersichtlichen Grund, auffiel, konnte er von Beamten des Polizeireviers Bad Segeberg auf der Bundestraße 205 angehalten und kontrolliert werden. Die Angabe, nichts getrunken zu haben, stand dabei im deutlichen Widerspruch zu einem Atemalkoholwert von 2,14 Promille. Die Beamten fertigten daraufhin eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt. Des Weiteren ordnete die Staatsanwaltschaft in Kiel die Beschlagnahme des Führerscheins an und erhob eine Sicherheitsleistung von 500,- EUR.

Der nächste alkoholbedingte Einsatz ereignete sich am Samstag um 20:25 Uhr. Ein 28-jähriger aus Stipsdorf war mit seinem Auto in der Oldesloer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und dabei einen Baum und zwei Leitpfosten beschädigte. Auch dieser Fahrer war mit 1,93 Promille deutlich alkoholisiert.

In Kaltenkirchen gingen die Kollegen am Sonntag in den frühen Morgenstunden ebenfalls einem Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt nach. Dabei überprüften die Beamten um 01:44 Uhr im Marschweg einen 43-Jährigen aus Kaltenkirchen. Der Atemalkohol aus dem Fahrzeuginneren offenbarte den Kollegen bereits früh, dass der Hinweis nicht zu Unrecht kam. Auch wenn der 43-Jährige sich bei den polizeilichen Maßnahmen nicht sehr kooperativ zeigte, kam er um eine Strafanzeige, eine Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins nicht herum. Zuvor ergab ein Atemalkoholtest den unrühmlichen Höchstwert von 3,06 Promille an diesem Wochenende.

Auch in Norderstedt schritten die Kollegen des Polizeireviers zwei Mal wegen Trunkenheitsfahrten ein.

Am Samstag befuhr um 08:08 Uhr ein 24-jähriger Pole mit einem Citroen die Ulzburger Straße in Richtung Norderstedt. Dabei fiel den Beamten auf, dass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer nicht angeschnallt waren. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer zudem noch alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Auch hier fertigten die Kollegen eine entsprechende Strafanzeige, ließen eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten den Führerschein.

Einen Tag später beendeten die Beamten des Polizeireviers Norderstedt in der Niendorfer Straße eine weitere Trunkenheitsfahrt. Nach einem Zeugenhinweis überprüften die Kollegen einen 27-Jährigen aus Quickborn, der dort um 15:23 Uhr mit seinem Renault angetroffen wurde. Auch hier lag der Atemalkoholwert von 1,38 Promille deutlich über dem Erlaubten. Dies hatte ebenfalls die Entnahme eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge. Der 27-Jährige wird sich jetzt wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

